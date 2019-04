Als Vertreter einer eher konservativen Ökonomenkaste steht John Cochrane nicht gerade im Verdacht, einer lockeren Geldpolitik das Wort zu reden. Umso erstaunlicher, wie Cochrane sich über die Europäische Zentralbank äußert: „Ich bin ein großer Fan der EZB“, rief der aus Stanford angereiste Makroökonom jüngst der versammelten Menge aus Praktikern, Analysten und Beobachtern der Notenbank bei der Fachkonferenz „ECB and its Watchers“ in Frankfurt zu. Am Rande der ECB-Watchers-Konferenz erklärte Cochrane der WirtschaftsWoche, wie er vom Anhänger zum Kritiker der EZB wurde – und wie sie zu retten ist: