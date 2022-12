Start des Lieferkettengesetzes „Das ist Bürokratie pur“

So oder so ähnlich klingen die Beschwerden von verschiedenen Seiten. Bisher waren dies Befürchtungen im Konjunktiv, in wenigen Tagen aber wird es ernst. Vom groß angekündigten Belastungsmoratorium merken die Verbände bislang herzlich wenig. Und dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) in diesen Tagen eine Debatte über Wettbewerbsfähigkeit und Strukturreformen wiederzubeleben versucht, die er schon mal beginnen wollte – auch dies erscheint bisher nur als vage Absicht. Die Ampel-Linie ist jedenfalls eine andere.



Bis auf Weiteres regieren die Fragezeichen. Anahita Thoms findet Ziel und Absicht des umstrittenen Lieferkettengesetzes vollkommen richtig, das ist ihr wichtig zu betonen. Dennoch bestätigt auch die Partnerin der Anwaltskanzlei Baker & McKenzie die vielfach geäußerte Kritik. „An diversen Stellen erzeugt das Gesetz leider bisher Rechtsunsicherheit statt -sicherheit“, sagt Thoms. Mit Inkrafttreten befänden sich Unternehmen in einer „neuen Dimension der rechtlichen Verantwortung“, sagt die Anwältin, die zahlreiche Konzerne bei der Umsetzung berät. Die Pflicht zur Nachhaltigkeit in den Lieferketten sei „von nun an kein soft law mehr, sondern hard law.“