Statistisches Bundesamt Deutsche Exporte schrumpfen unerwartet

Deutsche wie chinesische Exporteure hoffen, dass es im Handelsstreit mit den USA zu einer gütlichen Einigung kommt und damit ein großer Unsicherheitsfaktor wegfällt. Das geplante Treffen zwischen Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump sei für beide Seiten besonders wichtig, sagte der chinesische Staatsrat Wang Yi. Ein anderer hochrangiger chinesischer Diplomat äußerte, sein Land sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden, die für beide Seiten von Vorteil sei.

Die beiden Staatschefs wollen Ende des Monats am Rande des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Argentinien über den Zollkonflikt beraten. Die zwei größten Wirtschaftsmächte der Welt überziehen sich seit Monaten mit Strafzöllen. Trump stört sich insbesondere am Defizit im Handel mit China, das im September einen Rekordwert von 40,2 Milliarden Dollar erreichte. Er hat mehrfach beklagt, sein Land werde von der Volksrepublik über den Tisch gezogen.