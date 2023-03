Statistisches Bundesamt Hartnäckig hoch – Inflationsrate verharrt im Februar bei 8,7 Prozent

Die EZB strebt mittelfristig für den Euroraum Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an. Mit Zinserhöhungen versuchen die Währungshüter, die Inflation einzudämmen. Höhere Zinsen verteuern Kredite. Das kann die Nachfrage bremsen und hohen Teuerungsraten entgegenwirken. Nach fünf Anhebungen in Folge seit Juli liegt der Leitzins im Euroraum inzwischen bei 3,0 Prozent. Für die EZB-Sitzung am 16. März ist eine weitere Zinserhöhung um erneut 0,5 Punkte in Aussicht gestellt. Derzeit halte er „noch höhere Leitzinsen für erforderlich, damit die Inflationsrate zeitnah zu unserem Zwei-Prozent-Ziel zurückkehrt“, sagte Bundesbank-Präsident Nagel.