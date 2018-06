Statistisches Bundesamt: Kräftiges Plus für Deutschlands Exporteure im Vergleich zum Vorjahr

Im April gingen Waren im Gesamtwert von 110,3 Milliarden Euro ins Ausland und damit 9,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag weiter mitteilte, nahmen allerdings von März auf April 2018 die Ausfuhren um 0,3 Prozent ab. Die Importe lagen im April mit 89,9 Milliarden Euro um 8,2 Prozent über dem Vorjahreswert. In den vergangenen Monaten hatten die vor allem von den USA angeheizten internationalen Handelskonflikte erste Spuren in der deutschen Exportbilanz hinterlassen.