Steigende Energiepreise Inflation im Oktober auf höchstem Stand seit gut zehn Jahren

30. Oktober 2018 , aktualisiert 30. Oktober 2018, 15:18 Uhr

Steigende Energiepreise heizen die Inflation in Deutschland im Oktober weiter an. Bild: dpa Bild:

Verbraucher merken es beim Heizen und Tanken: Die Energiepreise steigen. Das heizt die Inflation in Deutschland insgesamt an. Hinzu kommt in der Herbstferienzeit ein weiterer Effekt.