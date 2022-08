Steigende Preise: Inflation zwingt Argentinier zum Tauschhandel

In Villa Fiorito am Rande von Buenos Aires zeigt sich augenfällig, was das bedeutet. Jeden Nachmittag von Montag bis Samstag kommen hier Frauen zusammen, die hoffen, Dinge, die sie entbehren können, gegen Lebensnotwendiges eintauschen zu können. Auf einem Platz in dem Geburtsort von Fußballlegende Diego Maradona legen sie ihre Decken aus und breiten sorgsam die Ware aus, die sie mitgebracht haben: Kleidung, Spielzeug, Küchenutensilien. Dafür hätten sie gern Essen für die Kinder.