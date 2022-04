Steigende Preise Warum die offizielle Inflationsrate nur die halbe Wahrheit zeigt

Unsere gesamten Konsumausgaben, rund 5000 Euro im Monat, muss ich dort auf verschiedene Kategorien aufteilen. Mit den Gesamtausgaben liegen wir leicht über dem Schnitt. Für 2020 weist das Statistische Bundesamt bei Haushalten ab fünf Personen private Konsumausgaben von insgesamt gut 4000 Euro aus. Bei einzelnen Posten, wie Kraftstoffen, fallen wir aus dem Rahmen – erwartungsgemäß sind unsere Ausgaben hier stark unterdurchschnittlich. Dafür setze ich für Reisen übers ganze Jahr betrachtet 500 Euro pro Monat an – alles in Allem kommt da einiges zusammen, selbst wenn es in den vergangenen Jahren auch pandemiebedingt eher in Ferienwohnungen in heimischen Gefilden ging. Strenggenommen will das Statistische Bundesamt an dieser Stelle nur „Pauschalreisen“ erfassen. Aber das sehe ich nicht so eng.