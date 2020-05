Steigender Ifo-Index „Lockerungen sorgen für Hoffnungsschimmer“

Die Stimmung in den deutschen Chefetagen hellt sich nach ihrem historischen Tief wegen der Coronakrise wieder etwas auf. „Die ersten Lockerungen sorgen für einen Hoffnungsschimmer“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest am Montag unter Berufung auf die Mai-Umfrage seines Münchner Instituts unter rund 9000 Managern. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 79,5 Zähler, nachdem das Barometer im April auf das Rekordtief von 74,2 Punkten eingebrochen war. Die Stimmung habe sich nach den „katastrophalen Vormonaten etwas erholt“. Die befragten Firmen schätzten ihre Lage noch mal einen Tick schlechter ein, blickten aber weniger skeptisch in die Zukunft. „Die deutsche Wirtschaft sieht wieder Licht am Ende des Tunnels“, sagte Ifo-Konjunkturexperte Klaus Wohlrabe im Reuters-Interview. „Von Optimismus ist sie aber noch weit entfernt.“