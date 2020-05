Steuereinahmen stürzen ab Warum die Kommunen jetzt schnell Hilfe brauchen

Bund und Länder dürfen daher nicht den Fehler des vergangenen Jahres wiederholen. Da schoben sie sich über Monate die Zuständigkeit für einen Schuldenschnitt für die ärmsten Kommunen hin und her. Ohne schnelle Finanzhilfen bliebe vielen Kommunen jetzt aber nur die Flucht in die Kassenkredite. Und wer wissen will, wie das endet, muss sich nur – sorry fürs Klischee – auf eine Strukturwandel-Safari durchs Ruhrgebiet begeben. Dabei wären ein paar mehr Straßenzüge in Deutschland, die aussehen wie in Duisburg-Marxloh, noch lange nicht das Worst-Case-Szenario. Eine kommunale Pleitewelle ist längst kein finanztheoretisches Gedankenspiel mehr. Sie könnte bald anhand etlicher Praxisbeispiele studiert werden.