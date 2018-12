Steuereinnahmen im OECD-Vergleich Der Steueranteil wächst – erst recht in Deutschland

Die Tendenz der Ausbreitung der Staaten in ihren Volkswirtschaften durch Besteuerung wird besonders deutlich durch einen weiter zurückreichenden Blick: 1965 betrug der durchschnittliche Anteil der Steuern am BIP der OECD-Mitgliedsländer noch erst 24,9 Prozent. Er stieg also in den 52 darauffolgenden Jahren um mehr als neun Prozentpunkte. Gefallen ist allerdings in diesen fünf Jahrzehnten der Anteil der Vermögenssteuern am durchschnittlichen Gesamtsteueraufkommen in den OECD-Ländern, nämlich von 7,9 auf 5,7 Prozent. Ausgerechnet Länder mit eher unterdurchschnittlicher Gesamtbesteuerung liegen hier vorne: 2016 lag der Anteil der Vermögenssteuern am Gesamtsteueraufkommen nur in Australien, Kanada, Island, Israel, Südkorea, Großbritannien und den Vereinigten Staaten bei über zehn Prozent. In Deutschland tragen Vermögenssteuern nur drei Prozent bei.