Stimmung in der Wirtschaft Italien im Vier-Jahres-Tief

Die Koalition in Italien aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung will teure Wahlversprechen finanzieren, vor allem ein Grundeinkommen und ein niedrigeres Renteneintrittsalter. Vor diesem Hintergrund hatte sich die Regierung in Rom wochenlang mit der EU-Kommission über die Haushaltskonsolidierung und die Aufnahme neuer Schulden gestritten, ehe eine Einigung erzielt wurde. Viele Experten halten es wegen der mauen Konjunktur für ausgemacht, dass das Defizit höher ausfallen dürfte als die vereinbarten zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes.