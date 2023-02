Streiks im öffentlichen Dienst Den Bürgern droht ein Frühling des Grauens

Endgültig in den gewerkschaftlich verordneten Stillstand könnte das Land rutschen, wenn auch an den Flughäfen nichts mehr geht: Derzeit laufen separate Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit an den Airports. Die aktuellen Warnstreiks an mehreren Flughäfen des Landes könnten nur ein kleiner Vorgeschmack auf das sein, was Reisende in den kommenden Wochen erwartet.