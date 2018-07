Studie Deutschland wird Überschüsse abbauen müssen

Die seit langem großen Wirtschaftsungleichgewichte in der Welt, die sich in großen Defiziten und Überschüssen in den Handels- und Leistungsbilanzen der Staaten ebenso ausdrücken, wie in den Schuldenzahlen, gelten seit Jahrzehnten als ein Risiko für die Weltwirtschaft. Deutschland mit einem Überschuss in der Leistungsbilanz von rund 287 Milliarden Dollar im Jahr 2017 und die USA, die nach amtlichen Angaben mit 466 Milliarden Dollar im Defizit lagen, stellen der Studie zufolge die Pole dieses Ungleichgewichts dar. Für diese krassen Unterschiede gebe es eine Vielzahl von Gründen wie Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften, Nachfrage, Investitionsentscheidungen sowie die Steuer- und Geldpolitik.