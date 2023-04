Studie „Profit-Hunger“ hält Lebensmittelpreise hoch

Die Teuerungsrate bei Lebensmitteln in Europa dürfte in diesem Jahr mit durchschnittlich acht Prozent deutlich niedriger liegen als in Deutschland mit mehr als zwölf Prozent. Allianz Trade begründet das mit unterschiedlichen strukturellen Faktoren. In Deutschland sei die Inflation durch die hohe Dichte an Discountern und dem hohen Anteil an verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln wesentlich höher als beispielsweise in Frankreich, Italien oder Spanien.



