Studie: Reallöhne in EU könnten 2022 um 2,9 Prozent sinken

Durch die hohe Inflation sind einer Studie zufolge in diesem Jahr in allen EU-Ländern deutliche Reallohnverluste für Beschäftigte wahrscheinlich. „Ein in den vergangenen Jahrzehnten einmaliger Vorgang“, lautet das Fazit der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.