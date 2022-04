Studie zu russischem Gasimportstopp Ein Lieferstopp für Gas wäre ein Schuss in das industrielle Herz Deutschlands

Fragt man Ökonomen nach den derzeit größten Risiken für die Konjunktur, so ist die Antwort eindeutig: Ein Lieferstopp von russischem Gas nach Deutschland wäre der GAU für die Wirtschaft, der Trigger für den Absturz in eine schwere Rezession. Noch hoffen Politiker und Unternehmer, dass es nicht dazu kommt. Doch die Entscheidung des russischen Staatskonzerns Gazprom, die Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien einzustellen, weil sich beide Länder weigern, ihre Rechnungen wie von Russland verlangt in Rubel zu zahlen, ist ein Warnsignal, dass der Kreml auch Deutschland jederzeit den Gashahn zudrehen kann.



Noch sei die Versorgung mit Gas hierzulande gewährleistet, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Doch was passiert, wenn Russland seine Gaslieferungen auch nach Deutschland einstellt? Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat ausgerechnet, was dies für die Wertschöpfung und die Beschäftigung in den einzelnen Bundesländern, Landkreisen und kreisfreien Städten bedeutete.