Talkshow #DACHelles: Drei Frauen, drei Länder, drei Perspektiven auf die Wirtschaft

Patrizia Laeri etwa beobachtet in der Schweiz, dass die meisten Wirtschaftsformate aus Männerrunden bestehen. „Wir hatten vor 10 Jahren mehr Frauen in den Redaktionen als jetzt“, sagt die 43-Jährige. Ein Tisch, an dem nur Frauen öffentlich über Wirtschaftsthemen diskutieren, ist in allen drei Ländern immer noch die Ausnahme.