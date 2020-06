„This time seems really different“, möchte man in Anlehnung an einen Buchtitel von Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff der Ökonomenzunft zurufen - aber was hieße das? Auch Deutschland kurbelt endlich seine Nachfrage an - was hat Europa davon? Auch Deutschland bereichert sich endlich auf Basis von Schulden, die nichts kosten - wer begleicht die Rechnung? Im Blick zurück, gleichsam auf paläo-Rüstow und paläo-Keynes, sind diese Fragen schon lange nicht mehr zu beantworten. Fürs Erste wäre schon viel gewonnen, wenn die Ökonomen heute anfingen, sie aufzuwerfen. Wer wagt einen Aufschlag - einen neo-neo-liberalen Ordnungsruf?



Mehr zum Thema:

In der Coronakrise erleben staatliche Eingriffe in die Wirtschaft eine Renaissance. Wie viel Politik benötigt die Wirtschaft? Eine Frage, die Ökonomen seit Langem beschäftigt – und entzweit. Ein Überblick über die wichtigsten Denkschulen und ihre Argumente. Lesen Sie die Geschichte hier.