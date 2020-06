Gewiss, ein paar Ökonomen gehen (theoretisch) noch immer davon aus, dass Geld als Tauschmittel, Recheneinheit und Wertaufbewahrungsmittel in die Welt gekommen ist, um als neutrales „Dazwischen“ die Handelsbeziehungen freier Kaufleute zu beschleunigen. Aber das ist genauso unhistorisch gedacht wie auch Kelton unhistorisch denkt, wenn sie das Ende von Bretton Woods und des Goldstandards als Umschlagpunkt für eine „neue Geldordnung“ denkt, in der der Staat plötzlich als Schöpfer und Ermächtiger von aus dem Nichts geschöpften Geld in Erscheinung tritt. Hat Kelton wirklich an Goethe und Tolstoi vorbeigelesen, an den französischen Assignaten und an der Zettelwirtschaft der Bank of England, an der pfundbasierten Kolonialwirtschaft des Empire? Das würde zumindest erklären, warum sie in den Genuss kam, einen „kopernikanischen Moment“ erleben zu dürfen.