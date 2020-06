In diese längst untergegangene Welt sieht Kelton nun die „Modern Monetary Theory“ (MMT) und sich selbst als Aushängeschild der immer noch recht jungen wirtschaftswissenschaftlichen Bewegung wie ein Elementarereignis einschlagen. Und es spricht für die Stabilität ihres Selbstbewusstseins, dass Kelton in ihrem soeben erschienenen Buch* mit Blick auf ihre eigenen Geistesgaben und die ihrer Mitstreiter von einer „kopernikanischen Wende“, einem Geniestreich, einer Offenbarung spricht: Es gibt kein unsolides Wirtschaften und kein Schuldenproblem, denn der Staat kann so viel Geld drucken, wie er will; er ist ein singulärer Akteur, eine Art Gott in der Welt der Wirtschaft, ein „monetärer Souverän“, der als Schöpfer der Währung, die er kraft Dekret und Autorität in Umlauf bringt, keine Geldsorgen kennt und nicht bankrottgehen kann – im Unterschied zu allen anderen Akteuren, also Banken, Unternehmen, Steuerzahlern und Konsumenten, die diese Währung bloß nutzen und deshalb tatsächlich sparen und haushalten, ständig mit Knappheiten rechnen müssen.