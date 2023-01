Teuerung: Ifo: Weniger Unternehmen wollen Preise anheben

Im Verarbeitenden Gewerbe sind sie in nahezu allen Bereichen zurückgegangen. „Insbesondere die energieintensiven Industrien profitieren von sinkenden Marktpreisen für Erdgas, Rohöl und Strom“, so die Münchner Forscher. Im Papiergewerbe will mittlerweile sogar die Mehrheit der befragten Unternehmen künftig weniger verlangen.