Teuerung: Inflation im Juli bei 6,2 Prozent

Die Inflation in Deutschland hat im Juli etwas nachgelassen. Wegen nicht mehr so stark steigender Lebensmittelpreise kosteten Waren und Dienstleistungen durchschnittlich 6,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit und bestätigte damit eine erste Schätzung von Ende Juli. Im Juni hatte die Teuerungsrate noch bei 6,4 Prozent gelegen, im Mai bei 6,1 Prozent. Von Juni auf Juli erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,3 Prozent.