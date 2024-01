Teuerung: Inflation in Frankreich zieht an – Auch Teuerungsrate im Euroraum dürfte steigen

Die Preise für Energie zogen im Dezember um 5,6 Prozent an, nach einem Zuwachs von 3,1 Prozent im November. Nahrungsmittel verteuerten sich in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone hingegen nicht mehr ganz so stark: Die Preise legten im Dezember um 7,1 Prozent zu, nach plus 7,7 Prozent im Vormonat.