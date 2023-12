Teuerung Inflationsrate im Euroraum sinkt auf 2,4 Prozent

In den 20 Staaten des Euroraums gingen die Inflationsraten im November weit auseinander. Während die Preise in Belgien zum Vorjahr um 0,8 Prozent sanken, stiegen sie in Spanien um 3,3 Prozent und in Frankreich um 3,9 Prozent. Den stärksten Preisauftrieb verzeichnete die Slowakei mit einer Zuwachsrate von 6,9 Prozent. Deutschland lag bei der für den europäischen Vergleich berechneten Inflationsrate (HVPI) mit 2,3 Prozent leicht unter dem Durchschnitt.