Teuerung: Institute erwarten Halbierung des Einlagezins bis Frühjahr 2025

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland erwarten die Zinswende der EZB für Juni und danach weitere Schritte nach unten. Demnach dürfte es bei dem am Finanzmarkt maßgeblichen Einlagesatz stufenweise bis zum Frühjahr 2025 auf dann zwei Prozent heruntergehen, wie die Forscher in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten für die Bundesregierung schreiben. Derzeit liegt er auf dem Rekordniveau von 4,00 Prozent.