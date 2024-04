Teuerung: Kurzfristige Inflationserwartungen der Verbraucher auf Zwei-Jahres-Tief

Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher in der Euro-Zone sind einer EZB-Umfrage zufolge auf das tiefste Niveau seit zwei Jahren gesunken. Im Mittel (Median) gingen Verbraucher im Februar davon aus, dass die Teuerungsrate binnen zwölf Monaten bei 3,1 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte.