Teuerung: Länderdaten – Inflationsrate pegelt sich im Juli auf hohem Niveau ein

In Hessen gab der Preisdruck im Juli nach: auf 7,6 Prozent nach 8,1 im Juni. Auch in Brandenburg und Sachsen war die Inflation auf dem Rückmarsch. In Sachsen kosteten zu Beginn der diesjährigen Hauptreisezeit Kraftstoffe (24,5 Prozent), aber auch Flugtickets (10,9 Prozent) mehr als im vorigen Jahr. Dagegen konnten Urlauber in diesem Jahr unter Nutzung des Neun-Euro-Tickets die Urlaubskasse etwas entlasten.