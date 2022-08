Teuerung: Länderdaten signalisieren steigende Inflation - trotz Tankrabatts

Die Inflation in Deutschland ist schon vor dem Auslaufen von Tank-Rabatt und 9-Euro-Ticket wieder auf dem Vormarsch. Darauf deuten Daten aus sechs Bundesländern hin, auf deren Basis das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für August berechnet und noch am Dienstagnachmittag veröffentlichen will. Demnach stiegen die Verbraucherpreise in Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen jeweils stärker als noch im Juli. In Bayern etwa erhöhte sich die Teuerungsrate von 8,0 auf 8,4 Prozent, in Nordrhein-Westfalen von 7,8 auf 8,1 Prozent.