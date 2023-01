Teuerung US-Erzeugerpreise klettern nicht mehr so stark – Signal für weniger Inflation

Die Produzenten in den USA drehen nicht mehr so kräftig an der Preisschraube und sorgen damit für weniger Inflationsdruck. Die Erzeugerpreise legten im Dezember um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, nach revidiert 7,3 Prozent im November, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Dezember mit 6,8 Prozent gerechnet.