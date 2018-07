Teuerung von 1,7 Prozent: EZB-Beobachter erhöhen Inflationsprognosen

Die Erwartungen der Volkswirte werden von den Währungshütern genau verfolgt. Sie sind ein wichtiger Faktor, der in ihre geldpolitischen Überlegungen einfließt. Am Donnerstag hatte die EZB ihren vorsichtigen Kurs in Richtung Zinswende bestätigt. Denn laut EZB-Chef Mario Draghi ist der Inflationsausblick mittlerweile mit weniger Unsicherheitsfaktoren verbunden. Da die Konjunktur besser läuft, will die Notenbank ihre vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe bis zum Jahresende auslaufen lassen. Die Schlüsselzinsen will sie aber noch mindestens über den Sommer 2019 hinaus auf dem aktuellen Niveau lassen.