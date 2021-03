Teuerungsrate Inflationsrate im Februar auf höchstem Stand seit fast einem Jahr

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Februar wegen teurerer Nahrungsmittel und Kraftstoffe so stark gestiegen wie seit Beginn der Corona-Krise vor fast einem Jahr nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 1,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Höher lag die Teuerungsrate zuletzt im März 2020 mit 1,4 Prozent. Ökonomen waren nur von 1,2 Prozent ausgegangen, nachdem die Inflationsrate im Januar noch 1,0 Prozent betragen hatte, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.