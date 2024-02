Teuerungsrate: Lagarde: Preisschub im Euro-Raum wird weiter abnehmen

Die Inflation im Euro-Raum wird sich aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde weiter abschwächen. Die Auswirkungen der vergangenen Schocks, die die Teuerung hochgetrieben hätten, würden verblassen und die straffen Finanzierungsbedingungen trügen dazu bei, die Inflation nach unten zu drücken, sagte sie am Montag im EU-Parlament in Straßburg laut Redetext. Im Januar lag die Teuerungsrate in der 20-Länder-Gemeinschaft noch bei 2,8 Prozent. Noch im Herbst 2022 hatte sie zeitweise bei über zehn Prozent gelegen. Von der EZB werden 2,0 Prozent angestrebt.