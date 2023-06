TLTRO III: Banken zahlen EZB-Langfristkredite erneut vorzeitig zurück

Geldhäuser in der Eurozone wollen erneut Langfristkredite vorzeitig an die Europäische Zentralbank (EZB) zurückzahlen. Die Banken wollten bei der dritten Serie dieser zielgerichteten Kredite diesmal 29,46 Milliarden Euro frühzeitig zurückreichen, teilte die Notenbank am Freitag in Frankfurt mit.