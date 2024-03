Trotz hoher Nachfrage Wirtschaftsministerium kürzt Zuschüsse für Business Angels

Überwies ein Investor in den vorherigen Monaten also 25.000 Euro an ein Unternehmen, erhielt er nachträglich 6250 Euro steuerfrei zurück. Fortan sind es nur noch 3750 Euro. Für den enormen bürokratischen Aufwand lohne sich das nicht mehr, meint etwa Business Angel Tobias Wittich. Er ist sauer: „Ich glaube, dass die Politik die Rolle der Business Angels nicht versteht.“ Man fördere Unternehmen in der Wachstumsphase mit Milliardenfonds, aber so weit müssten Tech-Firmen erst einmal kommen. „Wenn bereits zu Beginn die Finanzierungen fehlen, schaffen es nur wenige auf die nächste Stufe“, kommentiert Wittich. Besonders ärgere ihn, dass das Förderprogramm mit einem Jahresbudget von 46 Millionen Euro nur ein kleiner Topf im Vergleich zum Zehn-Milliarden-Zukunftsfonds sei – und dann trotzdem gekürzt wird.