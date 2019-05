Türkei Die Neuwahl in Istanbul ist ein Wirtschaftsrisiko

Eine weiter fallende Lira aber ist Gift für die ohnehin schon arg gebeutelte türkische Wirtschaft. Da türkische Unternehmen mit rund 400 Milliarden US-Dollar im Ausland verschuldet sind, führt jede Abwertung der Währung zu einem höheren Schuldendienst. Im vergangenen Sommer mussten deswegen hunderte Unternehmen Insolvenz anmelden. Nur schwer konnte die Lira damals stabilisiert werden. In der Folge aber stieg die Inflation auf 19 Prozent, die Arbeitslosigkeit auf 13 Prozent. Ein erneuter Schock dürfte die türkische Wirtschaft wesentlich härter treffen.



Es sieht also nicht danach aus, dass die Türkei in den kommenden Monaten eine stabile Zeit erleben wird. Fraglich ist zudem, wie die AKP die Neuwahlen in Istanbul für sich entscheiden will. Am wahrscheinlichsten ist es, dass versucht werden wird, die kurdischen Wähler, die bei der letzten Wahl den CHP-Kandidaten unterstützt haben, von ihrem Partner zu entfremden. Dafür spricht, dass sich erstmals seit acht Jahren am vergangenen Montag der inhaftierte Kurdenführer Öcalan zu Wort meldete. Sollte die kurdische HDP ihn dieses Mal aufstellen, könnte dies die CHP wertvolle Stimmen kosten.