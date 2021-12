Türkei Erdogans monetärer Amoklauf ruiniert die Türkei

Noch mag sich Erdogan mächtig fühlen wie einst die Sultane. Gegen die Gesetze der Ökonomik aber kommt er nicht an. Früher oder später steht er vor der Wahl. Entweder er beendet seinen monetären Amoklauf und die Notenbank zieht die geldpolitischen Zügel an, was wohl nur unter Inkaufnahme einer Stabilisierungsrezession möglich ist. Oder die Menschen verlieren endgültig das Vertrauen in die staatlichen Institutionen, fliehen aus der Lira und erzwingen so eine Währungsreform. Ob die dann noch mit Erdogan als Staatspräsidenten stattfinden wird, ist fraglich.



