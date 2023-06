Türkei: Staatliche Banken stoppen Stützungskäufe – Lira stürzt um sieben Prozent

Die türkische Lira stürzte am Mittwoch so stark ab wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Händler berichteten, dass die staatlichen Kreditgeber ihre Stützungskäufe – also den Ankauf von Lira und den Verkauf von Dollar – eingestellt haben. Die Händler werten den wirtschaftspolitischen Wechsel als Zeichen dafür, dass die neue Verwaltung der Regierung ihre kostspieligen Interventionen aufgibt.