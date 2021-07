Überblick EZB will wichtige Weiche für den digitalen Euro stellen

Guthaben auf Bankkonten seien etwas „fundamental anderes“ als Digitalgeld, sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Die von der EZB und den nationalen Notenbanken ausgegebenen Euro-Scheine sind das einzige gesetzliche Zahlungsmittel in der Währungsunion. Und an dieser Stelle wird es etwas kompliziert. Der EZB kann das Geld nie ausgehen, weil sie das alleinige Recht hat, es herauszugeben. Insofern ist Zentralbankgeld sicher, es ist das eigentliche Geld. Dagegen handelt es sich bei Bankguthaben von Otto Normalverbraucher um Geschäftsbankengeld. Bankkunden können verlangen, sich ihre Guthaben komplett in bar, also in Form von Zentralbankgeld, auszahlen zu lassen. Darauf basiert die Glaubwürdigkeit des Geschäftsbankengeldes.