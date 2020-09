Umfrage der British Chamber of Commerce Unternehmen fürchten langfristige Folgen der Krise – und hoffen auf politische Hilfe

Um sich künftig besser aufzustellen, wollen viele Unternehmen nun aber ihre Transformationsprozesse beschleunigen. So beabsichtigt fast die Hälfte der Teilnehmer (47 Prozent), die Digitalisierung interner Abläufe voranzutreiben und zu verbessern. 40 Prozent planen das Produkt- und Serviceportfolio innerhalb der nächsten zwei Jahre zu diversifizieren. Jedes dritte Unternehmen (34 Prozent) will die digitalen Vertriebskanäle aufwerten.



Doch damit diese Transformation gelingt, fordern die Unternehmen mehr Unterstützung von der Politik: 73 Prozent wünschen sich mehr Investitionen in die digitale Infrastruktur, mehr als die Hälfte (57 Prozent) eine intensivere Integration in die Europäische Union – dem wird sogar mehr Priorität eingeräumt als der Forderung nach Steuerermäßigungen, die 40 Prozent der Teilnehmer äußern.