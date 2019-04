Umfrage unter Top-Managern Großbritannien ist Lieblingsziel für Investoren

Zum ersten Mal in der 10-jährigen Geschichte dieser Umfrage steht Großbritannien an der Spitze der EY-Rangliste der beliebtesten Investitionsziele. Danach folgen die USA, Deutschland, China, Frankreich, Kanada, Indien, Australien, Brasilien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Während für die USA, Deutschland, China und Frankreich allerdings Unternehmen aus dem eigenen Land als Top-Investoren auftreten, sind es laut GCCB in Großbritannien an erster Stelle amerikanische Firmen. Zu den beliebtesten Branchen für Investoren in Großbritannien gehören an erster Stelle Konsumgüter/Einzelhandel, gefolgt von Industrieunternehmen und der Finanzbranche.