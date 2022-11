Umfrage: Verbraucherstimmung hat sich verschlechtert

In Deutschland hat sich laut einer Verbraucherumfrage die Stimmung der Bürger stark verschlechtert. Wie aus der repräsentativen Umfrage der Wirtschaftsauskunftei Schufa hervorging, die der „Welt am Sonntag“ laut Vorabbericht am Samstag exklusiv vorliegt, blicken fast ein Viertel der Deutschen (74 Prozent) sorgenvoll in die Zukunft.