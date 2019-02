Umstrittene Grenzwerte Die Chronologie der Diesel-Debatte um saubere Luft

2019

Mehr als vier Jahrzehnte, nachdem die WHO erstmals Richtwerte empfohlen hat, legen mehr als 100 Lungenärzte in einem Brief nahe, der EU-Grenzwert basiere nicht auf medizinischen Fakten. Epidemiologe Wichmann verteidigt die Arbeit der WHO-Experten: Sie hätten auf wissenschaftlicher Grund‧lage Richtwerte empfohlen. Ein Grenzwert sei „immer ein politischer Wert“. Verkehrsminister Andreas Scheuer will sich für eine Neubewertung des Grenzwerts einsetzen. Die WHO will ihre überprüften Empfehlungen allerdings erst 2020 veröffentlichen.

Bild: imago