Unentgeltliche Güter „Der Sozialstaat lässt die Gesellschaft menschlich verarmen“

Warum haben sich Ökonomen bisher so wenig mit dem Phänomen beschäftigt?

Geld- und Zeitspenden kommen in der heutigen VWL durchaus zur Sprache. Hingegen werden die positiven Externalitäten des menschlichen Handelns leider sehr einseitig als Marktversagen aufgefasst. Dabei gab es durchaus Ansätze, sie als normale und begehrenswerte Bestandteile einer freien Wirtschaft zu verstehen. Frédéric Bastiat erkannte das sehr klar in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Durch die marginalistische Revolution und die anschließend einsetzende Mathematisierung der Volkswirtschaftslehre gerieten die Erkenntnisse Bastiats in Vergessenheit. Denn die Produktion unentgeltlicher Güter lässt sich nur schwer in die mit vereinfachenden Annahmen arbeitenden mathematischen Modelle einbauen. Daher tragen diese Modelle nur wenig zur Erklärung des tatsächlichen Verhaltens der Menschen bei.