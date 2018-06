Im Mai sprang die Inflationsrate in Deutschland um 0,6 Prozent auf 2,2 Prozent. Wer sein Geld auf einem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen lässt, würde so also 2,2 seines Ersparten verlieren. Selbst bei den besten Festgeldangeboten lag der Verlust noch bei mindestens einem Prozent.