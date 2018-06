Solche Rechnungen sind freilich rein theoretisch. Die Inflation bildet immer nur den Durchschnittswert eines Warenkorbes ab, einzelne Produkte können deutlich stärker teurer geworden sein – oder sogar günstiger. Je nach dem, wofür ein Mensch sein Geld ausgibt, wird er mehr oder weniger stark von der Inflation getroffen. Dieser Effekt ist jedoch nicht rein individuell, sondern spielt sich entlang gesellschaftlicher Linien ab. Das haben zwei Wirtschaftswissenschaftler der Goethe Universität Frankfurt nun in einer Studie herausgefunden, die den bezeichnen Titel „Pro-Rich Inflation in Europe“ trägt, reichenfreundliche Inflation in Europa.