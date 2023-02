Unruhe am Rohstoffmarkt „Der Dieselmarkt dürfte sich deutlich anspannen“

WirtschaftsWoche: Herr Fritsch, am 5. Februar tritt das EU-Embargo gegen russischen Diesel in Kraft. Was bedeutet das für die Autofahrer an der Zapfsäule?

Carsten Fritsch: Der Dieselpreis dürfte vermutlich steigen. Die EU will zwar russischen Diesel durch Lieferungen etwa aus den USA, Asien und dem Nahen Osten ersetzen, der längere Transportweg und die eingeschränkte Verfügbarkeit von Tankern erhöht aber die Transportkosten. Und was wir auch nicht vergessen dürfen: In den USA wurden durch den Wintersturm im Dezember einige Raffinerien beschädigt. Deren Kapazitäten sind noch immer eingeschränkt. Der Dieselmarkt dürfte sich also in den kommenden Monaten deutlich anspannen.