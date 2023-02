Die Kreditvergabe an Unternehmen im Euro-Raum hat zu Jahresbeginn nicht mehr so stark zugelegt wie Ende 2022. Im Januar vergaben die Banken 6,1 Prozent mehr Kredite an Firmen als vor Jahresfrist, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag mitteilte. Im Dezember hatte das Wachstum noch bei 6,3 Prozent gelegen.