Unvermeidliche Insolvenzwelle „Zombiefirmen gefährden gesunde Unternehmen“

Herr Hantzsch, trotz Corona ist die Zahl der Insolvenzen in Deutschland zumindest auf dem Papier zurückgegangen. Wann kommt die erwartete Pleitewelle?

Unsere hauseigene Wirtschaftsforschung hat im ersten Halbjahr 2020 acht Prozent weniger Insolvenzen als im Vorjahr gemeldet, für Juli prognostiziert das Statistische Bundesamt einen Rückgang von sogar 30 Prozent. Mitten in der tiefsten Rezession seit Kriegsende ist das paradox. Den deutschen Unternehmen geht es bei weitem nicht so gut, wie uns die Pleitestatistik vorgaukelt. Wie viele Pleiten es im laufenden Jahr am Ende gibt, hängt nun von verschiedenen Faktoren ab. Werden staatliche Hilfen weiter ausgeweitet, dann wird sich auch die – unvermeidliche – Insolvenzwelle weiter nach hinten verschieben. Fakt ist, dass die Coronakrise kleine und mittelständische Unternehmen stärker bedroht als die Finanzkrise von 2008, weil diesmal die gesamte Wirtschaft betroffen ist. Damals stiegen die Unternehmenspleiten in Deutschland um rund zwölf Prozent. Je nachdem, wie schnell wir das Virus in den Griff bekommen, könnten wir diese Zahl diesmal übertreffen.