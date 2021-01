US-Finanzmarkt „Amerikas Spielraum ist nicht unbegrenzt“

Bernd Weidensteiner ist USA-Analyst in der volkswirtschaftlichen Abteilung der Commerzbank in Frankfurt.



WirtschaftsWoche: Herr Weidensteiner, der neue US-Präsident Joe Biden will ein kreditfinanziertes Ausgabenprogramm von 1,9 Billionen Dollar schnüren. Kann sich das hochverschuldete Amerika so etwas überhaupt noch leisten?

Bernd Weidensteiner: Ja – zumindest noch. 2020 ist der Schuldenstand innerhalb eines Jahres um über vier Billionen Dollar gestiegen, trotzdem wurden die Schuldtitel problemlos am Markt untergebracht. Gut die Hälfte der Anleihen hat die amerikanische Notenbank gekauft, aber auch der inländische private Finanzsektor hat zugegriffen: Geldmarktfonds, Banken, Lebensversicherungen, auch private Haushalte. Die Finanzierung des riesigen Defizits hat problemlos geklappt. Allerdings ist die große Frage, wie lange das noch gut gehen kann.